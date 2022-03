Ostereier, Osterhasen und Vieles mehr ……

Foto: Waltraud Klein

…deuten auf den Frühling und das bevorstehende Fest hin!

Im Weltladen in der Küferstrasse stehen die Osterhasen neben den bunten Eiern aus Schokolade auf dem Tresen, daneben reihen sich die besonders leckeren ausgefallenen Zotter-Tafeln ein! In einer anderen Ecke des geräumigen Ladens ist eine Vielzahl an Deko für den Frühlings-/ Osterstrauß zu finden, die Filzeierwärmer sowie die Filzblumen sind ein Hingucker und locken zum Kauf – die Wahl fällt schwer bei diesem unterschiedlichen und vielseitigen Angebot.

Und es gibt trotz der auch hier verzögerten Lieferungen immer wieder NEUES zu entdecken – Leckereien, Wellnessprodukte, Kleidung, Kaffee, Samenkugeln und und

Schauen Sie herein – wir sind für Sie da: Montag bis Freitag von 10.00 – 18.00 Uhr, Samstag von 10.00 – 16.00 Uhr!

Weltladen Esslingen Küferstrasse 12 / 73728 Esslingen

Tel. 0711 3510088 / www.weltladen-esslingen.de