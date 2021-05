Foto: Petra Häberle

Am Sonntag, den 09.05.2021 findet die Orchideenwanderung des Schneeschuhvereins Esslingen am Wasserberg statt. Die Wanderung für Mitglieder und Freunde beginnt am Hexensattel zwischen Reichenbach im Täle und Unterböhringen.

Start ist selbstständig zu Zweit oder als Familie (Muttertagsausflug) in coronaconformen Abständen im Zeitraum zwischen 9.00 und 10.00Uhr.

Am Parkplatz Hexensattel erhält jeder eine Einweisung mit Karte und Tipps. Für den vom Albverein gut beschilderten Weg über 9,3km rechnen wir ca.3 Std.. Festes Schuhwerk mit Profilsohle wird empfohlen. Am Wasserberghaus ist sonntags i.d.R. ab 11.00Uhr ein Außenverkauf eingerichtet.

Anmeldung erbitten wir über die Homepage des Vereins oder bei Ulrich Bayer Tel.: 0711-30515904.