OPEN STAGE und Special-Workshop Dancing the Blues

Foto: Presse BluesinTown

Die nächste Blues in Town (BIT) Open Stage findet am 09.06.2023 um 20.00 Uhr in Wernau in der BluesBase statt. Bands, Künstler, Anfänger und Profis die sich ausprobieren wollen sind herzlich eingeladen. Auch wer nicht auf die Bühne möchte, sollte als Zuhörer oder Zuhörerin unbedingt dabei sein! Die BIT Open Stage bietet die Möglichkeit, sich vor Publikum ohne Wettbewerbsdruck zu präsentieren – ob allein oder als Gruppe. Ob singend oder ein Instrument spielend – hier werden Erfahrungen auf der Bühne gesammelt! Musiker/Musikerinnen und Zuhörer/Zuhörerinnen haben gleichsam Spaß, zu sehen, was auf der Bühne passiert! Eine „Opener-Band“ leitet den Abend ein! Ein OpenStage-Leiter organisiert den Ablauf, steht hilfreich zur Seite und achtet auf Einhaltung der Regeln. Bewerbung als Opener-Band, Anmeldung zur Teilnahme (Musiker/Musikerinnen – keine Pflicht aber hilfreich) oder individuelle Infos: Gerne Mail an sessions@bluesintown.de.

Wer lieber mal so richtig abtanzen will ist am 17.6.2023 von 15:30–20:30 Uhr – im Workshop „Blues tanzen“ genau richtig. Und hier ist nicht der „Stehblues“ gemeint, bei dem wir als Teenager zu beliebiger langsamer Musik steifbeinig mit dem anderen Geschlecht auf Tuchfühlung gingen. Wenn wir „Blues tanzen“, bewegen wir uns variationsreich und entspannt – im Paar oder solo – zu Bluesmusik in all ihren Facetten – von sanft bis rockig, von melancholisch bis energiegeladen. Aber auch zu Jazz, Soul und anderen Musikstilen passen die typischen Bluesmoves. Hauptsache, die Musik groovt 🙂 Abfolgen und Figuren sind hier zweitrangig. Wir möchten euch dieses Bluesfeeling vermitteln. Ausgehend vom eigenen Groove lernt ihr verschiedene Basics und wir zeigen euch, wie ihr diese mit der Partnerin oder dem Partner variieren und spielerisch verändern könnt. Keine Vorkenntnisse nötig! Kursleiter: Mitglieder von BluesKitchen Stuttgart e.V. . Anmeldung für unsere Workshops ist wie immer unter workshops@bluesintown.de möglich.