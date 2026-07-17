Open Mic im KOMMA

Foto: das KOMMA

Am 25. Juli von 18 bis 20 Uhr lädt das KOMMA zum Open Mic ein. Du schreibst eigene Songs, machst Musik, singst oder möchtest deine selbst verfassten Gedichte mit anderen teilen? Dann bietet dir unser Open Mic die perfekte Gelegenheit, deine Kreativität auf die Bühne zu bringen.

Beim Open Mic treffen verschiedene Ausdrucksformen aufeinander: Musik, Gedichte und neue Ideen. Der Abend lädt dazu ein, sich auszuprobieren, andere kreative Menschen kennenzulernen und gemeinsam eine offene und inspirierende Atmosphäre zu schaffen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob du bereits Bühnenerfahrung hast oder zum ersten Mal vor Publikum stehst. Jeder Beitrag ist willkommen – und auch alle, die einfach zuhören und den Abend genießen möchten, sind herzlich eingeladen.

Der Eintritt ist frei. Die Plätze für Auftritte sind begrenzt, deshalb bitten wir um Anmeldung per E-Mail an info@komma.info mit einer kurzen Vorstellung.

Wir freuen uns auf eure Stimmen, eure Gedichte und einen besonderen Abend voller Kreativität.