Foto: das KOMMA

Am 17. Oktober geht unser Open Mic im KOMMA nach vielen Anfragen und Wünschen in die nächste Runde. Von 20 bis 23 Uhr öffnen wir die Bühne für alle, die eigene Songs oder Gedichte präsentieren, singen oder ein Instrument spielen möchten. Aber auch wer selbst nicht auftreten, sondern einfach zuhören und einen Abend mit Musik und Texten genießen möchte, ist herzlich willkommen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob du bereits Bühnenerfahrung hast oder zum ersten Mal vor Publikum stehst. Unser Open Mic soll die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren, eigene Ideen vorzustellen und neue Erfahrungen zu sammeln. Im Mittelpunkt steht nicht die Perfektion, sondern die Freude daran, etwas Eigenes zu zeigen.

Neben den Auftritten geht es auch um Begegnung und Austausch. Der Abend bietet die Gelegenheit, andere kreative Menschen kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und sich von unterschiedlichen Beiträgen inspirieren zu lassen.

Der Eintritt ist frei. Da die Zahl der Auftrittsplätze begrenzt ist, freuen wir uns über eine Anmeldung mit einer kurzen Vorstellung per E-Mail an info@komma.info.