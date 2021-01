Online-Weihnachtsblitzturnier voller Erfolg

Foto: Fuchs

Das traditionelle Weihnachtsblitzturnier des Schachvereins Dicker Turm Esslingen fand aus bekannten Gründen dieses Mal online im lichess-Vereinsheim statt: https://lichess.org/team/sv-dicker-turm-esslingen.

Wie gewohnt am letzten Dienstag vor Weihnachten, also am 22.12.2020, startete um 19.30 Uhr mit zwanzig gemeldeten Spielern ein dann doch überraschend großes Teilnehmerfeld. Über die XXL-Turnierdauer bis 22.00 Uhr hinweg kreuzte man in vorweihnachtlich entspannter Atmosphäre mit den in schneller Folge zugelosten Vereinskameraden und Clubgästen die Klingen. Der lichess-typische sogenannte Arena-Turniermodus erlaubte, dass man zwischendurch auch mal kurz pausieren und sich erfrischen oder im clubinternen Chat das Turniergeschehen kommentieren und auch einfach Neuigkeiten austauschen konnte, wie man es sonst an einem normalen Vereinsspielabend (lang ist’s her) auch zu tun pflegt.

Souveräner Sieger mit eindrucksvollem Punkteabstand wurde einmal mehr Heinz Englmeier, gefolgt von dem starken Gastspieler Adler110 und Udo Scharrer mit dem Bronzepokal: https://lichess.org/tournament/xlRXHgUN

Ein ähnliches Turnierformat ist als Neujahrsblitz für den Dienstagabend, 05.01.2021 geplant.

In der Quarantäneliga auf lichess bewegt sich das Team Esslingen mittlerweile leider nur noch im zweistelligen Ligenbereich. In wechselnder Besetzung ist unserer Onlinemannschaft mal ein Wiederaufstieg vergönnt, mal lässt sich dann ein erneuter Abstieg wenig später auch nicht verhindern. Trotzdem macht es den Beteiligten nach wie vor großen Spaß, in der Zeit ohne Begegnungen an realem Brett, die Schachlust online und dabei vor allem auch weiterhin im Team ausleben zu können, was den Zusammenhalt im Verein ohne Zweifel stärkt und der Krise trotzen lässt.

Hoffen wir, dass uns das Schachjahr 2021 irgendwann dann auch wieder unbeschwertes Nahschach und belebte Turniersäle beschert.