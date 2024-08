Foto:

… ist Chorsingen leider noch nicht. Aber Dein Gewinn beim Singen ist unbestreitbar: es macht Spaß, fordert Dich heraus und gibt Dir ein gutes Rundum-Gefühl. Du bist bereits chorerfahren und hast Lust, in einem großen Werk wie “Carmina Burana” mitzusingen? Dann ruf doch einfach an: Esslinger Liederkranz/ EL-Singers, Hotline: 0711 – 80 64 019. sbb@sbb-musik.de. Proben: ab 10.9. dienstags, after work (18.30-21 Uhr). Alles weitere telefonisch/ per Mail. Bis dann!