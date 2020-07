In den Kirchenraum der Südkirche gelangt man nur über eine große lange Treppe. Dies kann für ältere und für gehbehinderte Menschen beschwerlich oder unmöglich sein. Aus diesem Grunde gibt es schon seit Jahren das Angebot der Gottesdienste ohne Treppenstufen, das Diakon Otto Maier ins Leben gerufen hat. Sie finden in einem der Gemeinderäume unter der Südkirche statt, zu denen der Eintritt ebenerdig möglich ist. Die Stadtkirchengemeinde Esslingen lädt am 5. Juli um 10.30 Uhr zum vermutlich letzten Gottesdienst dieser Art in die Südkirche ein. Denn in wenigen Wochen werden wir an der Südkirche in der Lage sein, die Treppen auf eine andere besondere Weise zu überwinden: Eine Treppenraupe steht schon im Foyer, ein Rollstuhl lädt zum Platznehmen ein und kundige Menschen mit „Treppenraupenführerschein“ fahren dann ganz einfach die Stufen hinauf. Doch am Sonntag wird noch „ohne Treppenstufen“ gefeiert. Auf das Mittagessen, das sonst bei dieser Gelegenheit angeboten wird, verzichten wir momentan noch wegen der Hygieneanforderung. Den Gottesdienst wird Diakon Otto Maier halten.