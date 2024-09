Oh Graus! Unsere Autos werden immer dicker!!

Foto: Imago / Daniel Kubirski

Ja, da gab es mal Wunschträume, der Verkehr könne effizienter, eleganter, schadstoffärmer und umweltfreundlicher werden. Und unsere Abhängigkeit von den Ölimporten sowie die fortschreitende Klimakatastrophe sprächen ja auch genau dafür. Aber was erleben wir speziell bei den neuen Autos: im Durchschnitt werden sie immer schwerer, leistungsstärker und schneller. Glauben Sie nicht? Sagt aber die Verkaufsstatistik: z.B. sind Autos heute noch einmal 15 Prozent schwerer als vor 10 Jahren.

Das “Handelsblatt” fasst das nüchtern zusammen: “Deutschland leidet unter Auto-Adipositas!” Wenig tröstlich dabei, dass das nicht allein ein deutsches, sondern ein internationales Phänomen ist.

Und warum ist das so? Neben dem urmenschlichen Trieb nach “immer größer, immer stärker, immer schneller” steckt dahinter auch eine Spirale der Aufrüstung: wenn doch all die anderen in überschweren Stadtpanzern unterwegs sind, fühlt man sich in einem kompakten Zweck-Fahrzeug nicht mehr so richtig sicher.

Übrigens – die neuen Automodelle werden nicht nur ständig schwerer, sondern nach gegenwärtiger Statistik auch alle zwei Jahre um einen Zentimeter breiter! Kein Wunder, dass viele Garagen, Toreinfahrten usw. inzwischen zu eng geworden sind. Nein, sind sie nicht – viele der neuen Autos sind vielmehr zu dick! Manche dieser Family-Vans und SUV’s blockieren in den Parkhäusern ungeniert zwei Plätze.

Aber der ganze Trend hat noch viele weitere negative Folgen:

* Der Aufwand an Material und Produktionsenergie für diese immer schwereren Autos steigt und steigt

* Ein Zwei-Tonnen-Fahrzeug, wie heute weit verbreitet, verschleißt die Straßendecken 16 mal (!) so stark wie ein Ein-Tonnen-Fahrzeug

* Der Reifenabrieb und somit der Ausstoß an giftigem Feinstaub ist unnötig erhöht

* Zusammenstöße mit Fußgängern und Radfahrern haben schlimmere Folgen

* Nicht zuletzt: solche Autos verbrauchen unnötig viel Energie

Daher: Zurück zur Vernunft! Die Auto-Neuentwicklungen wieder auf Normalmaß abspecken!