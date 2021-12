Oh du fröhliche …

… oh du selige Weihnachtszeit !? Ja, die sei wirklich jedem von Herzen gegönnt!

Aber mittlerweile spüren es viele: Advent, Weihnachten, der Jahreswechsel – dieser ganz besondere Jahresabschnitt sollte nicht nur eine von den Handelsketten ausgerufene Zeit von Kitsch und Konsum sein. Versuchen wir lieber, auch ehrliche Besinnlichkeit damit zu verbinden!

Das heißt jedoch nicht allein, über uns selbst, unsere eigenen Bedürfnisse, Erfolge u. Enttäuschungen nachzudenken – sondern auch über die Möglichkeiten, die wir durch unseren Lebensstil den Kindern und Enkelkindern noch lassen.

Und das sieht leider nicht allzu rosig aus – ein Beispiel:

Bereits seit Jahrzehnten hören wir sehr eindringlich von der Notwendigkeit, die Verbrennung fossiler Rohstoffe einzustellen und auf erneuerbare Energien umzustellen. Und weil schon so lang und so viel davon geredet wird, sind viele ganz beruhigt und denken: o.k. – das läuft ja wohl schon irgendwie!

Aber das ist ein Trugbild. Zum Jahresende 2021 hat die Verbrennung von Kohle mit 31,9 % wieder den größten Anteil an der deutschen Stromversorgung! Und zum Endenergieverbrauch der Privathaushalte trugen, laut der Jahresbilanz der AG Energiebilanzen e.V. für 2020, erneuerbare Energien nur 14,1 % bei, beim Verkehr sogar nur 6,1 %.

Diese Zahlen sind vollkommen ernüchternd! Denn viele denken ja „Wunder was“, was wir angeblich schon für die Energiewende geleistet und an Kosten und Opfern auf uns genommen hätten. Aber tatsächlich stehen wir beim Klimaschutz und der Umstellung auf eine wirklich enkeltaugliche Energieversorgung noch ziemlich am Anfang.

Und da hilft es leider nicht, einfach immer nur auf „die Poltik“ zu verweisen und von dort irgendwelche technischen Patentlösungen einzufordern, damit wir unsere Lebensstile und Geschäftsmodelle fortführen können wie gewohnt.

Vielmehr müssen wir alle (!) unsere Ansprüche vernünftig beschränken, um einen möglichst heilen Planeten zu hinterlassen.

In diesem Sinne: Frohe Weihnachtszeit!