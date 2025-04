Offizieller Kuchentag der Concordia Wäldenbronn

Foto: ro18ger/pixelio.de

Ein Gesangverein, der im Mai nichts zu tun hat? Kein Fest oder Feschtle, kein Hock oder Maisingen? Ich kenn keinen Verein, der sich im Mai langweilt. Es muss ja nicht immer um die Stimmbänder und die Noten zwischen den Linien gehen. Internationale Bestnoten erzielen in der Concordia Wäldenbronn gleich am 1. Mai die Bäckerinnen. In unserem Verein scheint es sich um eine Doppelbegabung in den Sopran- und Altstimmen zu handeln: Singen und Kuchenbacken. Was da beim Brunnwandertag an Station 7 auf den Tischen zu sehen ist, könnte direkt aus einer Confiserie oder Patisserie kommen. Aber es ist eben nicht nur sehen.

Wenn ich Ihnen einen guten Tipp geben darf: Kommen Sie nicht zu spät! Es soll in der Geschichte der Esslinger Brunnenwanderungen schon Momente gegeben haben, in denen die rettende Tasse Kaffee nur noch ein Stück Hefezopf als Begleiterin hatte, um müde Brunnwanderer wieder zu Kräften zu verhelfen. Ich gebe Ihnen deswegen einen Geheimtipp mit auf den Brunnenwanderweg. Man muss nicht erst 7 km laufen, um Kaffee und Kuchen zu finden. Es gibt einen direkten Weg von der Stettener Straße aus. „Kuhsteige“ heißt der kleine Weg nach oben, und schon führt Sie Ihre Nase direkt dorthin, wo Kaffeeduft und Erdbeerbouquet zu einem unvergleichlichen Aroma verschmelzen.