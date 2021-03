Offenes Spielzimmer für Familien in der FBS

Foto: FBS ES

Die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) bietet für jeweils eine Familie für zwei Stunden nachmittags ab 14 Uhr in der Berliner Straße 27 ein Ausweichquartier zum gemeinsamen Spielen, zum Toben in einer neuen Umgebung mit anderen Spielsachen. Sie lädt ein in eine Sinnes- und Bewegungslandschaft zum Klettern und Rutschen, Tasten und Fühlen, Balancieren und Wippen. Selbstverständlich können Sie diese Orts- und Luftverändrung auch mal nutzen, um etwas auf- und durchzuatmen oder sich auszuruhen. Weitere Infos unter www.fbs-esslingen.de. Bei Interesse einfach unter folgender Mailadresse melden: info@fbs-esslingen.de . Ein interessantes, attraktives und Abwechslung in den Alltag bringendes Angebot insbesondere für Familien mit kleineren Kindern.

Rückblick auf die letzten zwölf Monate: Mehr Home-Office, weniger Sport, weniger Bewegung und vielleicht eine höhere Kalorienzufuhr. Da kann das Körpergewicht schon mal etwas zulegen. Die aus der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ bekannte Ökotrophologin und Ernährungstherapeutin Sabrina Dürr weiß wie „Abnehmen mit Spaß und Genuss“ geht. Sie kann das auch gut vermitteln und Wege aufzeigen, wie man sinnvoll satt, zufrieden und glücklich sein Wohlfühlgewicht erreichen kann. Eingeladen sind Waschbärbauch-Verkleinerer, Diätenverweiger:innen und Babybauch-Reduzierende. Am Mittwoch, 24. März geht es von 18-19.30 Uhr in der Online-Veranstaltung um die Erkenntnis, was wirklich funktioniert um abzunehmen und langfristigen Erfolg verspricht.

Anmeldung bitte unter www.fbs-esslingen.de. Dort finden Sie auch zusätzliche Infos und weitere Online-Angebote der FBS. Nach der Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig vor Kursbeginn einen Zugangslink per Mail. Die FBS nutzt für ihe Kurse und Vorträge das Videokonferenzsystem Zoom.