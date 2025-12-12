Offenes Atelier bei ARTTRA

Foto: Passarge

Am vergangenen Wochenende öffnete der Kunstverein ARTTRA zum zweiten Mal seine Türen zum Offenen Atelier. Zahlreiche Kunstbegeisterte folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, das Atelier im historischen Pferdestall des Vereins aus nächster Nähe zu erleben.

Im Gespräch mit den Besuchern führte das Team interessante Dialoge über aktuelle künstlerische Projekte. Die Besucherinnen und Besucher zeigten reges Interesse an den gezeigten Werken sowie an den angebotenen Programmpunkten. Besonders erwähnenswert ist die Vorstellung des neuen Kursprogramms, das bei den Anwesenden auf positive Resonanz stieß.

Auch der Austausch mit potenziellen neuen Kundinnen und Kunden verlief erfreulich. Es gab zahlreiche freundliche Kontakte und viel Interesse an zukünftigen Kooperationen. Mit Freude nahmen die Verantwortlichen zur Kenntnis, dass sich vermehrt junge Kunstinteressierte für das Angebot des Vereins interessieren.

Es gab Kaffee und Kuchen sowie Snacks, die für eine entspannten Atmosphäre sorgten und Raum für weiteren Austausch boten. Zum Ausklang der Veranstaltung sammelten sich die Vereinsmitglieder zu einem gemütlichen Beisammensein.

Der Kunstverein ARTTRA bedankt sich bei allen Beteiligten für das rege Interesse und die angenehme Atmosphäre und freut sich auf die kommenden Veranstaltungen. Besuchen Sie unsere neue Website unter www. arttra-kv.de und informieren Sie sich über unseren Verein.