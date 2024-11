Offener Sprachtreff und Begegnung

Foto: Caritas Esslingen

Am Donnerstag, 28. November 2024 ist der nächste Offene Sprachtreff der Caritas. Los geht es wie immer um 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus in der Pliensauvorstadt, Weilstr.8/Saal.

Willkommen sind Sie, wenn Sie Interesse haben am Vertiefen und Anwenden ihrer deutschen Sprachkenntnisse (ab Sprachlevel A2/B1).

Es gibt am Anfang immer eine Information zu einem Thema, danach kleine Gesprächsgruppen mit 3-4 Teilnehmenden. Jede Kleingruppe wird von einer deutschen Muttersprachler:in angeleitet. Das ehrenamtliche Team freut sich auf offene, neugierige und lernbegeisterte Menschen, ob zugewandert oder einheimisch. Ziel ist unter anderem auch, dass man sich besser kennenlernt und Vorurteile abbaut. Das geht am Besten, wenn man direkt miteinander spricht und seine Gedanken und Ansichten zu einem Thema persönlich teilt.

Mehr Infos und alle weiteren Termine finden Sie unter www. caritas-fils-neckar-alb.de oder telefonisch unter 0711/396954-0