Offene Türen zur psychischen Gesundheit

Letzten Samstag bot das Zentrum für psychisch belastete Kinder und Familien einen

unterhaltsamen Raum für Kinder und Jugendliche zu seinem XII. Jubiläum

„Ein offenes Ohr, eine helfende Hand, gebende Herzlichkeit, vermittelnde Lebensfreude“ So lautet das Credo des Kinder- und jugendpsychiatrischen Zentrums in der Hindenburgstraße 146 in Oberessligen. Doch auch am Samstag, dem 5. Juli, blieben die Türen geöffnet, um das Jubiläum mit einem Tag voller Unterhaltung und einer Präsentation der Einrichtungen und Angebote durch Frau Dr. Monika Herma-Boeters und Dr. Sven Dohmen, die Gründer des Zentrum, zu feiern.

Zwölf Jahre nach der Gründung wurde auf diese Weise die wichtige Arbeit der Kinder- und Jugendunterstützung im Bereich der psychischen Gesundheit gewürdigt. Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen stellen in Deutschland ein erhebliches Problem dar, insbesondere Angststörungen und Depressionen. „Die Hilfe nach der Pandemie war wichtig, insbesondere die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, da die Zahl der Menschen, die psychiatrische und psychologische Hilfe suchen, nicht zurückgegangen, sondern sogar gestiegen ist. Wir haben ein Notfallsystem in unserem Sprechstundenangebot, um schneller auf schwerwiegende Fälle reagieren zu können. Wir hoffen, auch in der Prävention tätig zu sein, und das ist schwierig, insbesondere angesichts der Finanzierungsprobleme, aber wir arbeiten weiterhin täglich daran“, erklärte Dr. Sven Dohmen, Mitgründer des Zentrums.

Das Angebot des Zentrums umfasst neben regulären Sprechstunden auch ein breites Spektrum an Kursen und Gruppentherapien, wie z. B. Motivations- und Stärkungskurse, Selbstsicherheit Training im Schwimmbad, Elterntraining bei ADHS und das Triple P (Positive Parenting Programm).

Für Dr. Herma-Boeters hat die Arbeit mit Kindern nach wie vor Priorität – sowohl persönlich als

auch gesellschaftlich von entscheidender Bedeutung. „Auch nach über einem Jahrzehnt in dieser Praxis und mehr als 40Jahre in dem Beruf, fühle ich mich sehr wohl dabei, für die Kinder da zu sein, Eltern zu begleiten und Familien mit Verständnis und Empathie zu unterstützen, denn gerade die Unterstützung für die gesamte Familie spielt eine sehr wichtige Rolle“, erklärte sie. Sie sagte außerdem, dass die Arbeit zwar manchmal hart sei, ihr Ansatz mit den von ihr geleiteten Gruppen und Trainingseinheiten jedoch eine umfassende Therapie beinhalte, an der sie täglich teilnehme und in dem auch sie mit den Kindern großen Spaß hat.

Laut der Ärztin diente die Entscheidung für den Tag der offenen Tür dazu, die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt der Jubiläumsfeier zu stellen, damit sie Spaß haben und eine einzigartige und schöne Zeit erleben konnten. Mitarbeiter, Therapeuten, Psychologen, Sozialarbeiter und Mitglieder der Schulreintegrationsgruppe wirkten ebenfalls an den angebotenen Aktivitäten mit. Drehorgan-Musik, Kinderschminken mit Tier- und Superheldenmotiven, bunte Luftballons und Outdoorspiele sorgten für Abwechslung. Würstchen mit Brötchen, Crêpes sowie kleine Snacks und Getränke wurden ebenfalls angeboten.

„Es war eine schöne Abwechslung, mit den Kindern hier zu sein“, kommentierte eine der anwesenden Mütter.

Liliana Cortazzo G.

