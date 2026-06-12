Offene Gärten und Sommerfest

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Kleine Paradiese öffnen für Besucher:innen

Gärten eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und sind Rückzugsgebiete, sie bieten Entspannung und erlauben es, Abstand vom Alltag zu gewinnen und sich eine Weile aus der Welt auszuklinken.

Sie geben die Möglichkeit zu Bewegung und Umgang mit der Natur. Oft sind Gärten kleine Paradiese, die dem Gestalter in einer stark regulierten Gesellschaft Gestaltungsfreiheit gewähren und so auch entsprechend von seiner Handschrift geprägt sind.

„Offene Gärten“ ist eine Veranstaltung von Gartenbesitzern, die ihre mit Herzblut gestalteten Gärten an ausgewählten Tagen für Besucher öffnen. Auch der Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauvereins RSKN öffnet am 14. Juni von 11-18 Uhr seine Tore. Die Pflanzen- und Obstbeete laden zum Entdecken ein. Auch eine Kräuterspirale und ein Hochbeet wurden gebaut. Schauen Sie vorbei – Kaffee und Kuchen laden zum Verweilen ein.

Sommerfest im Grünen

Ebenfalls laden wir schon heute zum Sommerfest im Vereinsgarten ein. Am Samstag, 20. Juni 2026 ab 15 Uhr und am Sonntag, 21. Juni 2026 ab 11 Uhr. Von 11 – 16 Uhr gibt es am Sonntag auch ein Kinderprogramm.