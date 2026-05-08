Öschprozession 2026

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Am 14. Mai 2026 findet wieder die traditionelle Öschprozession mit anschließendem Gemeindefest rund um St. Katharina statt. Beginn der Öschprozession ist um 9 Uhr in st. Katharina. Damit ein Fest gelingen kann, braucht es viele helfende Hände. Ob beim Aufbau, an den Verkaufsständen, in der Küche oder beim Abbau – wir sind dankbar für jede helfende Hand. Es gibt auch einen bewährten Schichtplan in den man sich dann eintragen kann, dann verteilen sich die Aufgaben auf mehrere Schultern und man kann davor und danach auch noch das Fest genießen. Wir freuen uns auch über Kuchenspenden – bitte jedoch in der Liste am Schriftenstand eintragen – das erleichtert uns die Planung. Herzlichen Dank vorab für Ihre Unterstützung.