ÖPNV und Fußverkehr – ein starkes Team

Foto: FUSS Esslingen

Zufußgehen und ÖPNV sind zentrale Bausteine einer klimafreundlichen Mobilität. Zufußgehende brauchen Busse als Ergänzung, wenn es den Berg raufgeht, die Einkäufe zu schwer sind oder die Kinder nicht mehr wollen. Und ÖPNV-Nutzende kommen meist zu Fuß zur Haltestelle und sind deshalb auf sichere Wege angewiesen.

Bei vielen Verantwortlichen im Gemeinderat und in der Verwaltung ist diese Erkenntnis noch nicht angekommen. Die Stadt steckt viel Geld in die Elektrifizierung des Busverkehrs und will die Zahl der Nutzenden drastisch erhöhen. Das ist richtig und wichtig, wird aber nicht gelingen, solange der Fußverkehr weiter so sträflich vernachlässigt wird. Und die Mängelliste ist lang: Die Gehwege sind meist viel zu schmal und unsicher, fehlende Fahrbahnquerungen machen teils große Umwege zur Haltestelle nötig. Viele Bushaltestellen sind zu beengt und nicht überdacht, der barrierefreie Umbau kommt nicht voran. So sind erst gut 50 von über 300 Haltestellen in Esslingen barrierefrei umgestaltet, obwohl dies bis 2022 laut Gesetz alle sein müssten. Und selbst die umgebauten Halte entsprechen nicht immer den Anforderungen.

Sollen die Klimaziele noch erreicht werden, muss ein erheblicher Teil des Verkehrs vom Auto auf Fuß, Rad und ÖPNV verlagert werden. Dazu sind jetzt massive Investitionen in alle klimafreundlichen Fortbewegungsarten nötig. Dies muss sich auch in den anstehenden Haushaltsberatungen in Esslingen niederschlagen. Denn klar ist: Klimaschutz kostet, kein Klimaschutz noch viel mehr.