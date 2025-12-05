Ökumenisches Hausgebet im Advent

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen))

Die christlichen Kirchen in Baden-Württemberg laden am Montag, 8. Dezember 2025 um 19.30 Uhr mit Glockengeläut zum Ökumenischen Hausgebet im Advent ein. Für Viele ist das Hausgebet zu einer guten Gewohnheit in den Tagen vor Weihnachten geworden.

„Versöhnung erwarten“ – so der Titel des Hausgebetes.

Auf diesem Bild ist die Welt in Ordnung! Mensch und Tier, Mann und Frau, Erwachsene und Kinder – alles scheint aufgelöst in Wohlgefallen. Gottes schöne neue Welt ist hier Wirklichkeit. Das Bild stammt aus einem nordfranzösischen Stundenbuch aus dem 15. Jahrhundert, einem Gebetbuch mit Texten aus der Bibel und Gebeten. Eine ungewöhnliche weihnachtliche Darstellung

Maria und Joseph mit vertauschten Rollen. Hinter einem aus Weiden geflochtenen Zaun stehen Ochs und Esel friedlich nebeneinander. Auf einem ganz ähnlichen Bild ist im Hintergrund ein Baum zu sehen. Er könnte an den Baum des Lebens im Paradies erinnern. Joseph, mit blauem Beingewand sitzt auf dem Boden und wiegt das Kind. Maria, mit einer Decke in festlichem Rot zugedeckt, sitzt unter einem Baldachin. Sie liest ganz entspannt in einem Buch.

Ein provozierender Rollenwechsel, so scheint es. Maria, die sich ihrer geistigen Erbauung widmet, während Joseph mit der Care-Arbeit beschäftigt ist, wie wir heute sagen. Doch ein modernes Bild? Eigentlich nicht. Aber passt das in die heutige Zeit?

Die Glocken der christlichen Kirchen laden an diesem Abend ein das Hausgebet gemeinsam als Familie, unter Freunden und Bekannten, als Nachbarschaft, in Gruppen und Kreisen zu feiern. Sich auszutauschen und den Blick zu weiten – auf Weihnachten, das beinahe schon vor der Tür steht