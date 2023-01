Ökumenischer Gottesdienst in St. Josef

Foto: Christoph Schweizer

„Zwischen Aufbruch und Schiffbruch“ ist das Motto des ökumenischen Gottesdienstes zum Bibelsonntag am 29. Januar. Scheitern gehört zum Leben. Wie wir trotz Scheitern unsere gottgeschenkte Würde bewahren, darum geht es in diesem Gottesdienst in Wort, Gesang und bei der Feier des heiligen Abendmahls. Den Gottesdienst gestalten die Pfarrer Stefan Möhler und Christoph Schweizer, der ökumenische Kirchenchor und weitere Mitwirkende. Beginn ist um 10:30 Uhr in St. Josef (Barbarossastr. 53). Herzliche Einladung!