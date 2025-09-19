Foto:

„Gott du hilfst Menschen und Tieren“ – unter diesem Motto aus Psalm 36 steht der ökumenische Tag der Schöpfung in diesem Jahr.

Dieses Psalmwort erinnert uns an unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitgeschöpfen. Es stellt uns auf eine Stufe mit ihnen und macht uns bewusst, dass ihre Existenz ein Lobpreis Gottes ist. Daran erinnert auch der Hl. Franziskus in seinem „Gesang auf die Schöpfung“ (Il Cantico delle Creature): „Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen.“

Der ökumenische Gottesdienst wird von Pfarrer Stefan Möhler, Pfarrer Gerhard Forster und dem Posaunenchor des CVJM Sulzgries gestaltet. Herzliche Einladung!

Einige Sitzplätze sind vorhanden. Wer sicher gehen möchte kann eigene Sitzgelegenheiten oder Picknickdecken mitbringen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Sulzgries statt.

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen am Sonntag, 21. September 2025 bei der Katharinenlinde. Beginn um 11 Uhr