Ökumenischer Gottesdienst im Grünen

Foto: Bildquelle: ACK Deutschland

„Lass jubeln alle Bäume des Waldes“ – unter diesem Motto aus Psalm 96 steht der ökumenische Tag der Schöpfung in diesem Jahr.

In diesem Jahr steht das Ökosystem Wald im Mittelpunkt. Wälder sind vielfältig und bieten Lebensraum für eine Menge verschiedener Arten. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Sauerstoffproduktion und sind eine der wichtigsten natürlichen Kohlenstoffsenken. Auch die Bibel rühmt an vielen Stellen die Lebenskraft der Bäume.

Gleichzeitig haben Stürme, Dürren oder Ungezieferplagen in Folge des Klimawandels dem Wald in der Vergangenheit zugesetzt. Das Motto „Lass jubeln alle Bäume des Waldes“ erinnert daran: Gottes Schöpfung ist wunderbar und zugleich bedroht.

Christinnen und Christen sind aufgefordert, sich für den Schutz und die Erhaltung der Wälder einzusetzen. Der ökumenische Gottesdienst wird von Pfarrer Stefan Möhler, Pfarrerin Christiane Wille und dem Posaunenchor des CVJM-Sulzgries gestaltet.

Einige Sitzplätze sind vorhanden. Wer sicher gehen möchte, kann eigene Sitzgelegenheiten oder Picknickdecken mitbringen.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Sulzgries statt. Der Gottesdienst findet am Sonntag,15.09.2024 um 11 Uhr an der Katharinenlinde statt.