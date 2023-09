Foto: Bildquelle: Ökumene ACK

„Damit ihr das Leben in Fülle habt“ – unter diesem Motto aus dem Johannesevangelium steht der ökumenische Tag der Schöpfung. Ein „Leben in Fülle“ – ist das eine realistische Beschreibung des Lebens?

Einerseits ja, die Erde ist ein wunderbar reicher Planet. Aber das Bedürfnis nach immer mehr hat die Ausbeutung der Schöpfung zur Kehrseite. Andererseits leiden auch heute noch viele Menschen an Mangel. Vielen fehlt es am Lebensnotwendigsten. Was kann da „Leben in Fülle“ heißen?

Im Gottesdienst geht es um die Suche und Sehnsucht nach dem verheißenen „Leben in Fülle“.

Der ökumenische Gottesdienst wird von Pfarrer Jobin George, Pfarrerin Christiane Wille und dem Posaunenchor des CVJM Sulzgries gestaltet. Herzliche Einladung!

Einige Sitzplätze sind vorhanden. Wer sicher gehen möchte kann eigene Sitzgelegenheiten oder Picknickdecken mitbringen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Evangelischen Kirche sulzgries statt.

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen am Sonntag, 17. September 2023 bei der Katharinenlinde. Beginn um 11 Uhr