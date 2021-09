Ökumenischer Gottesdienst an der Katharinenlinde

Foto: Bildquelle: Horst Schrode

„Damit Ströme lebendigen Wassers fließen, so steht es im Johannes-Evangelium (7,38). Es lädt dazu ein, über das Wasser als Quelle des Lebens nachzudenken, es aber auch in seiner Bedrohlichkeit wahrzunehmen und dennoch dafür dankbar zu sein. Wir können unsere Sinne für Gottes Schöpfung öffnen und den Geheimnissen des Lebens auf die Spur kommen. Der Tag der Schöpfung geht auf die Europäische Ökumenische Versammlung 2007 in Sibiu/Hermannstadt zurück. Damals wurde den Kirchen empfohlen, einen Tag der Schöpfung zu begehen. Dieser Tag erinnert uns Menschen daran, dass Wasser Gottes Geschenk ist und dass wir dafür dankbar sein können. Und er erinnert an die Verantwortung, das lebensnotwendige Gut für Alle zu bewahren und es nicht zu verschwenden. Rund 100 Gottesdienstbesucher folgten der Einladung auf die Katharinenlinde und Petrus schenkte Sonnenschein dazu. Wasser, erfrischend und kühl und zugleich, zeigte es auch in den vergangenen Wochen, welche Kraft es in sich birgt und welche Folgen es hat, wenn wochenlang kein Tropfen Wasser fällt. Pfarrer Stefan Möhler erinnerte in der Predigt daran und auch achtsam mit dem Gut umzugehen. Gemeinsam mit Pfarrerin Christiane Wille leitete er durch den Gottesdienst. Der Posaunenchor des CVJM-Sulzgries umrahmte gemeinsam mit dem Posaunenchor aus Scharnhausen die Feier. Einen herzlichen Dank an alle Mitfeiernden.