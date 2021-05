Ökumenischer Gottesdienst an Christi Himmelfahrt

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Am Donnerstag, den 13.05.2021 um 10:30 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst am Feldkreuz auf der Neckarhalde statt.

Seit dem Jahr 370 n.Chr. wird das Fest Christi Himmelfahrt gefeiert. Damit verbunden ist traditionell auch eine Öschprozession, die hinaus in Feld und Flur führt. Dabei wird um Gottes Beistand für eine gute Ernte gebetet. Corona und die Pandemiebestimmungen betreffen in diesem Jahr auch den Ablauf der Feier an Christi Himmelfahrt. Die Öschprozession in gewohnter Weise wird es nicht geben können, aber – ein sich auf den Weg machen – mit Impuls und Gebet. Geplant sind Stationen ausgehend von St. Katharina hinauf zur Neckarhalde zum Feldkreuz, die individuell gestaltet werden können. Am Startpunkt des Stationenwegs in St. Katharina liegt Infomaterial zu den Stationen aus. An jeder Station gibt es einen Impuls für Erwachsene und Aufgaben für Kinder. Der Gottesdienst wird geleitet von Pfr.‘ Christiane Wille und Pfr. Stefan Möhler, die Kollekte kommt dem Verein Miteinander-Füreinander e.V. zugute.

Wir laden Sie ein – machen Sie sich auf den Weg!

Eine Anmeldung im Pfarrbüro St. Paul unter 0711-396919-0 oder via E-Mail stpaul.esslingen@drs.de ist erforderlich.