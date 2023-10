Ökumenischer Erntedank

Foto: Bildquelle: Reinhard Clauß

Evang. und Kath. Kirchengemeinde in RSKN

Am Sonntag, 8. Oktober wird in der Evangelischen Kirche Sulzgries ein ökumenischer Erntedankgottesdienst gefeiert. Der katholische Kindergarten St. Martin, die Rosenholzsänger und die Volkstanzgruppe werden beim Gottesdienst mitwirken, Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle recht herzlich eingeladen zum kleinen Gemeindefest mit Gegrilltem und Kirchenkaffee. Bei gutem Wetter an der Kirche.

Erntegaben können am Samstag, 7. Oktober 2023 von 17 – 18 Uhr in der Kirche abgegeben werden! Sie werden an CariSATT, den Esslinger Tafelladen, weitergegeben und kommen so Menschen mit geringem Geldbudget zugute. Auch haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel werden dort dringend benötigt.