Ökumenischer Adventskalender

Evangelische und Katholische Kirche in RSKN

Herzliche Einladung zum diesjährigen Adventskalender in RSKN. Wir wollen in gewohnter Weise zusammen innehalten, singen und beten. In den vergangenen Jahren haben viele festgestellt, dass es einfach gut ist, sich nach einem anstrengenden Tag am Abend aufzumachen und die Worte und gemeinsamen Lieder zu genießen.

Treffpunkt ist immer um 18.00 Uhr am geschmückten Fenster. Alle sind herzlich willkommen!

Montag, 08.12.25 bereits um 17.30 Uhr im Katharinenstift (Wohnbereich 0), Sulzgrieser Strasse 121

Dienstag, 16.12.25 bei Familie Ruß im Gerstenweg 14 – Innenhof

Freitag, 19.12.25 CVJM Waldweihnacht an der Bregelhütte in der Gollenstrasse 67 mit Posaunenchor

Montag, 22.12.2025 bereits um 17.30 Uhr zum Gemeinsamen Singen in St. Katharina, Kornhalde 4