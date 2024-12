Ökumenischer Adventskalender in RSKN

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Herzliche Einladung zum diesjährigen Adventskalender in RSKN. Wir wollen in gewohnter Weise zusammen innehalten, singen und beten. In den vergangenen Jahren haben viele festgestellt, dass es einfach gut tut, sich nach einem anstrengenden Tag am Abend aufzumachen und die Worte und gemeinsamen Lieder zu genießen.

Treffpunkt ist immer um 18.00 Uhr am geschmückten Fenster. Alle sind herzlich willkommen!

Donnerstag, 12.12.24 bei Familie Schick/Grimm, Wendeplatte Luikenweg

Freitag, 13.12.24 CVJM Waldweihnacht, Bregelhütte, Gollenstrasse 67

Dienstag, 17.12.24 bei Familie Köhle, Bauernackerweg 5

Freitag, 20.12.24 bei Familie Mack, Schlehenweg 1

Sonntag, 22.12.2024 bereits um 17.30 Uhr zum Gemeinsamen Singen in St. Katharina, Kornhalde 4