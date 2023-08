Ökum. Familienbildungsstätte

Foto: pixabay kostenlos

NEU: Eltern-Kind Kurse ab September

LEFino® I, Kurs Nr.2023-B147

für Kinder von 3-6 Mon. mit Begleitung: Do, 21.09.2023 – Do., 07.12.23, 11 x, 09:00 – 10:30

LEFino® II, Kurs Nr.2023-B148

für Kinder von 6-9 Mon. mit Begleitung: Do, 21.09.2023 – Do., 07.12.23, 11 x, 10:45 – 12:15

LEFino®ist ein Konzept zur Förderung von Kindern von Anfang an – entwickelt von der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten; es ist ein eingetragenes Markenzeichen.

In den wöchentlichen Treffen lernen die Erziehenden Lieder, Finger- und Bewegungsspiele kennen, die Spaß machen und sich positiv auf die Eltern-Kind-Beziehungen auswirken. Sie erhalten gezielte Informationen zur Entwicklung und weiteren Themen rund ums Baby. Die Babys können sich in einer kindgerechten, auf ihren jeweiligen Entwicklungsstand vorbereiteten Spielumgebung, in entspannter Atmosphäre bewegen, entwickeln und ausprobieren. Sie gewinnen Sicherheit durch Rituale und knüpfen erste soziale Kontakte. Der Begleitperson bietet LEFino neben dem freudigen Miteinander auch die Möglichkeit zu Gespräch, Austausch und Kontakt.

Leitung: Tanja Röhrle, LEFino® zertifiziert

Ort: Berliner Str. 27, 73728 Esslingen

NEU: HIPPOLINI Mini-Club, Kurs Nr.2023-C225

Kinder von 4-7 J., Di., 12.09.23 – Di., 14.11.23, 8 x, 15:00 – 16:00

Die Kinder haben die Möglichkeit, in der Gruppe das Pony auf spielerische Art entspannt und vertrauensvoll zu erleben. Mit lustigen Spielen auf und neben dem Pony werden Körperwahrnehmung, Gleichgewicht und Koordination, sowie das soziale Miteinander der Kinder gefördert.

Leitung: Maja Brenner

Ort: Denkendorf, An der Talmühle Rommel, Körschtalstr. 19, 73770 Esslingen