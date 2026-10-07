Oberliga Mannschaft holt Auswärtspunkte

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Am Tag der deutschen Einheit war für die Kegler des SV Mettingen wieder Liga Spieltag.

In der Oberliga traf die 1. Mannschaft SV Mettingen auf den VfL Stuttgart-Kaltental.

In einem spannenden Spiel zeigte die Mettinger Mannschaft eine starke Leistung und konnte sich mit 2:6 die ersten Auswärtspunkte sichern. (Endergebnis 3050:3104 Holz).

Auch die gemischte 1. Mannschaft war wieder erfolgreich.

Beim SKV Brackenheim setzte sich der SV Mettingen mit 5:3 Mannschaftspunkten und 2991:2876 Holz durch. Damit bleibt die Mannschaft nach drei Spieltagen ungeschlagen und steht mit 6:0 Mannschaftspunkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die gemischte 2. Mannschaft verlor leider gegen Eschenau deutlich mit 8:0

Mit diesen Ergebnissen unterstreicht der SV Mettingen seinen gelungenen Saisonstart.