Nur für kurze Zeit – aber mit langer Wirksamkeit

Immer im Dezember – auf dem Weihnachtsmarkt – findet sich dort ein besonderer Stand: hier kann man sich an Schönem freuen, mit lieben Menschen Kontakt halten, andere zum ersten Mal grüßen – das alles mit den Weihnachts- und Grußkarten der UNICEF. Unter einer ungemein großen Vielfalt an Stilen und Motiven, von Künstlern aus vielen Ländern entworfen, kann der Besucher da wählen.

Zugleich aber hilft der Kauf der Karten, Kinder in Afghanistan mit Nahrung, Trinkwasser und warmer Kleidung zu versorgen – zehn Millionen Mädchen und Buben sind darauf angewiesen. UNICEF, das Kinder-Hilfswerk der Vereinten Nationen, wiederum ist auf freiwillige Helfer angewiesen, die den Verkauf

der Karten übernehmen.

Für den UNICEF-Stand auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt sind auch dieses Jahr wieder Kurzentschlossene gesucht, die sich für die Zeit vom 23. 11. bis zum 23. Dezember 2021 in diesem Projekt ‚Karten für die Kinder‘ engagieren. Im Wechsel mit den anderen Freiwilligen lässt sich die Zeit gut aufteilen. Neben netten Gesprächen mit den Besuchern am Stand bekommt man selten so viel mit von der weihnachtlichen Markt-Atmosphäre mitten in Esslingen.

Bitte wenden Sie sich bald an

Herbert Naguschewski Grazer Str. 34 in 70469 Stuttgart – Tel. 0711/8966400

Die Freiwilligenagentur informiert über vielfältige Möglichkeiten zum Engagement. Sprechstunden finden statt nach Vereinbarung im Zentrum für Bürgerengagement in der Schelztorstr. 38.

Termine unter Tel. 3512/2487. E-Mail: efa@forum-esslingen.de Datenbank: www.engagiert.esslingen.de