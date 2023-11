November in der BluesBase

Foto: Moonmen-Presse

Am Samstag 18.11.2023 ab 20.30 Uhr gibt es DOPPEL-BLUES BASE SPECIAL mit FEELING MOUNTAINS, einer Alternative Pop-Rock & Indie Pop Band. Sie präsentieren ausschließlich eigene Songs. Einflüsse finden sich aus vielen Genres – Pop, Rock, Emo, Indie. Einige Titel regen zum Feuerzeug schwenken an, andere gehen direkt ins Tanzbein. Mal mitreißend, mal melodisch, mal leise, aber immer eindrucksvoll arrangiert.

Bei MOONMEN steht das Schweben, sich treiben lassen, sich der Schwerelosigkeit aussetzen im Mittelpunkt. Als die vier jungen Musiker aus dem Raum Esslingen 2017 anfingen, regelmäßig im Keller zu spielen, trafen vier Welten aufeinander. Nicht selten waren die Proben nicht nur musikalisch, sondern vor allem charakterliche Zerreißproben. Über die Zeit entwickelte sich aber aus den Folk- und Alternative- und Psychedelic-Einflüssen ein emotionsgetriebener Indie. Mit melancholischen Texten, atmosphärischen Melodien und wechselnden Rhythmen, immer mit dem Ziel, sich im Moment zu verlieren.

Wer lieber selber auf die Bühne will, kann das regelmäßig in der BLUES BASE tun. Jeden 2. Freitag im Monat OPEN STAGE und jeden 4. Freitag im Monat SESSION, und NEU ab Dezember: 5. Freitag AKUSTIK-SESSION. Für die Open Stage solltet eine feste Band haben bzw. als Solokünstler auftreten, Anmeldung empfiehlt sich. Bei die Session, außer Opener, ist die Bühne offen zum Mitspielen. Wer sich anmelden möchte, oder wenn ihr als Band Interesse als Opener habt, könnt ihr euch gerne bewerben. Schickt eine Mail an sessions@bluesintown.de. Wir freuen uns auf euch!