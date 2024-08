Noch vier Wochen bis zum Kulturfestival

Foto: Isabella Pechlivanis/pixelio.de

In vier Wochen tritt der Ev. Kirchenchor Sulzgries, zusammen mit rund 200 weiteren Sängerinnen und Sängern, beim Kulturfestival „Stadt im Fluss“ der Stadt Esslingen auf. Das stimmgewaltige Konzert findet im Rahmen der „Stunde der Kirchenmusik“ mit einer Uraufführung auf das Festivalthema „Stadt im Überfluss?“ statt. Veranstalter sind das Bezirkskantorat Esslingen (KMD Uwe Schüssler) und die Stadtkirche St. Dionys mit insgesamt neun Chören. Als Tandempartner wirken mit die Bogenschützen der SG Esslingen. Die musikalische Leitung hat Johannes Zimmermann.

Das Festivalmotto des Überflusses ist allgegenwärtig. Wer versucht, sich ihm mit Begriffen der Tagespresse zu nähern oder mit politischen Schlagworten zu Leibe zu rücken, landet im Niemandsland der Gemeinplätze. Die Kraft des Wortes liegt weit außerhalb des Tagesdiskurs. Wir finden sie zeitlos und wie in Stein gemeißelt in den Texten des griechischen Philosophen Epikur (341 – 271 v.Chr.): „Freiheit vom Überfluss ist ein großes Gut, nicht um sich mit Wenigem zufrieden zu geben, sondern um mit Wenigem auszukommen“. Wenn 250 Stimmen Epikur skandieren: „Wer den Überfluss am meisten genießt, braucht ihn am wenigsten“, werden Sie glauben, Sie befinden sich in einem griechischen Theater.

Die erste Kirchenchorprobe nach den Ferien findet am 3. September statt.