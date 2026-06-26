Noch Plätze frei im Sommer-Sportcamp

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Sommer, Sonne, Sportcamp: Beim TSV Berkheim sind kurzfristig Plätze im Sommerferienangebot frei geworden. Du gehst in die 5. oder 6. Klasse und hast Lust auf Action, Bewegung und jede Menge Spaß in den Sommerferien? Dann ist unser Sportcamp genau das Richtige für dich!

Eine Woche lang heißt es: ausprobieren, austoben, Neues entdecken! Dich erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit vielen spannenden Sportarten wie Leichtathletik, Turnen, Klettern, Schwimmen, Tennis, Fußball, Handball, Basketball und vieles mehr

Egal ob du schon Vereinssportler*in bist oder einfach Freude an Bewegung hast – bei uns steht der Spaß im Vordergrund! Du kannst verschiedene Sportarten testen, neue Talente entdecken und gemeinsam mit anderen Kindern eine sportliche Ferienzeit erleben.

Freu dich auf tolle Trainer*innen, spannende Challenges, Teamspiele und jede Menge gute Laune! Unser Sportcamp findet vom 10. bis 14.August, jeweils von 8.30 Uhr bis 16 Uhr. Wir bieten es incl. Mittagessen und Lunchpaket bei Ausflügen/Pausensnack an. Wichtig: Bring dein eigenes Fahrrad (kein e-bike) mit. So bleiben wir flexibel und mobil unterwegs. Die Kosten belaufen sich auf 125 € für Vereinsmitglieder und 160 € für Nicht-Mitglieder. Anmeldung auf www.tsv-berkheim.de