Noch 3 Wochen bis zum 44. Esslinger Schurwaldlauf

Foto: Turnerschaft

Am 28. September 2025 findet auf den Höhen des Schurwalds im Bereich zwischen Aichschieß und dem Segelfluggelände bereits zum 44-sten Mal der Esslinger Schurwaldlauf statt. Start und Ziel sind im Georgii-Stadion. Die herrliche 10 km lange Strecke hat in den vergangenen Jahren regelmäßig rd. 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angelockt.

Bereits seit 1986 finden im Rahmen dieser Veranstaltung die Esslinger Stadtmeisterschaften statt, die in diesem Jahr zum 38-sten Mal ausgetragen werden. An dieser Sonderwertung sind alle Einwohner der Stadt Esslingen sowie Auswärtige, die einem Esslinger Verein oder Betrieb angehören, eine Esslinger Schule besuchen oder an einem Esslinger Lauftreff teilnehmen, startberechtigt. Der Oberbürgermeister der Stadt Esslingen, Matthias Klopfer, hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen und bereits seine aktive Teilnahme am Lauf zugesagt.

Anmeldungen sind über unsere Homepage www.schurwaldlauf.de möglich. Dort finden sich auch nähere Informationen zum Lauf. Wir freuen uns auf viele Läuferinnen und Läufer sowie Teams, für die es auch in diesem Jahr wieder eine gesonderte Wertung gibt.