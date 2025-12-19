Nikolaus-Cup in Berkheim

Foto: Uwe Willinger

Am Samstag, 06.12.2025, fand der Blumenstock Nikolaus Cup in der Berkheimer Sporthalle statt. Zu Gast waren 10 Mannschaften, darunter 2 Berkheimer Teams. Trainer und Organisator Andre Augustin hatte ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Vor Beginn des Turniers gab es für jede Mannschaft ein Einzelfoto mit unserem Maskottchen Korni. Korni war auch als Nikolaus im Einsatz und verteilte an alle Kinder eine Kleinigkeit zum Nikolaus. Dann gab es ein Einlaufen in die Halle für alle Teams mit Corni unter Einlaufmusik, für alle Kinder natürlich ein schöner Start ins Turnier. Danach konnte Fußball gespielt werden, es war ein tolles Turnier mit vielen spannenden Spielen. Der TSV Berkheim I konnte das Turnier im Finale gegen den ASV Aichwald gewinnen. Der TSV Berkheim II landete auf dem 10. Platz, dieser wurde aber der gezeigten Leistung nicht gerecht. Viele enge Spiele wurden leider teils unglücklich verloren. Hier werden die Kinder mit den Trainern Andre Augustin, Tim Killinger und Kiwi Laue weiterarbeiten. Damit dies beim nächsten Blumenstock Cup schon wieder anders aussieht. Trotzdem hatten alle Kinder einen tollen Tag und strahlten bei der anschließenden Weihnachtsfeier, als es Geschenke gab. Vielen Dank an den Sponsor, die Firma Blumenstock. Herr Blumenstock sponserte alle Pokale und Medaillen für die Kinder. Es spielten für Berkheim I: Max Willinger, Mats Killinger, Emma Laue, Eren Demirezen, Selahattin Gündüz, Dennis Mauz, Leandro Medina, Erik Ansorge, Lia Augustin. Für Berkheim II spielten: Josua Danker, Mouniem Tchouaha, Vanessa Ringelhann, Vincent Darstein, Linus Beckert, Yassin Korbel, Lukas Reinhardt, Jannis Jopp, Iliana Meltsakou, Akshayaan Sriharan