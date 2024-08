Nie wieder Krieg!

Foto:

Am 01. September jährt sich zum 85ten mal der Beginn des zweiten Weltkriegs. Dieser Tag ist seit 1957 der Tag, um Zeitgenossen zu mahnen, dass Krieg eben nicht „die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ (Carl von Clausewitz) ist, sondern das größte Verbrechen der Menschheit an der Menschheit selbst und weltweit Klimakiller Nr.1!

Die Linke als Friedenspartei setzt sich vehement und konsequent für den Ausbau friedlicher Lösungen ein – auf dem Weg des Dialogs. Ob im Konflikt an unserer EUropäischen Ostgrenze (wo laut Naftali Bennett schon im März 2022 der Frieden zum Greifen nah war) oder im Nahen Osten, wo das Morden und die Gewalt ein Ende haben müssen!

Wenn Krieg und Terror die Antwort sind, ist die Frage falsch gestellt! Lasst uns stattdessen gemeinsam den Frieden gewinnen und friedlich für eine bessere Welt streiten. Beispielsweise am 01. September um 15.00, Lautenschlagerstraße in Stuttgart (Treff zur gemeinsamen Bahnfahrt 14:15 HBF ES), wenn das Palästina Komitee zur Kundgebung ruft. Diese mündet um 17.00 in die Kundgebung von DGB und VVN am Mahnmal der NS-Opfer am Alten Schloss.

Am 02. September (79 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs) um 17:00 Uhr wird es bei der Esslinger Nikolauskapelle auf der Inneren Brücke ebenfalls eine Kundgebung für den Frieden geben, veranstaltet von Friedensbündnis Esslingen und dem DGB Kreisverband. Unsere Gedanken sind ebenfalls bei den Angehörigen und Opfern des Anschlags in Solingen, verbunden mit der Hoffnung, dass so etwas in Esslingen niemals passieren wird.

Give Peace a Chance (John Lennon)