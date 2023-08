Newsletter für ADFC-Miglieder

Foto:

Mal ne Frage: der ADFC-Kreisverband Esslingen hat am 13.4. und 8.6. einen Newsletter an seine Mitglieder verschickt – haben Sie den bekommen?

Wenn nicht, dann liegt’s vielleicht datan, dass wir von Ihnen eine veraltete oder gar keine Mailadresse haben.

Das können Sie leicht beheben, indem Sie uns Ihre email-Adresse mitteilen.

Dafür gibt’s eine Formular unter https://www.adfc.de/mitgliedschaft/e-mailadresse-mitteilen, das ist übrigens auf für Familienmitglieder. Natürlich ist das auch für Familienmitglieder, die im kindlichen Alter von ihren Eltern gemeldet werden und da – je nach Alter – oft noch keine eigene email-Adresse haben.

Es wäre doch schade, wenn unser informativer und unterhaltsamer Newsletter nur an einen Teil der Mitglieder gehen würde, oder?

Und hier ein kleiner Test: der Newsletter am 6.8. ging wegen eines technischen Problems nur an die Hauptmitglieder, den Versand an die Familienmitglieder holen wir nach.

Vielleicht sprechen Sie in der Familie mal drüber – am besten natürlich beim gemeinsamen Radfahren.

ADFC Kreisverband Esslingen

esslingen-kreis@adfc-bw.de