Neustart der Bewegungstreffs

Die von der Stadt Esslingen und dem Stadtseniorenrat getragenen Bewegungstreffs für Seniorinnen und Senioren starten nach der Corona-Pause wieder. Seit 10 Jahren findet dieses Angebot von ehrenamtlichen ÜbungsleiterInnen wöchentlich an 16 Standorten in Esslingen statt. Ab 6. Juli 2020 ist es soweit, dass in den Stadtteilen die Bewegungstreffs mit dem Übungsprogramm der Fünf Esslinger wieder stattfinden können. Nach der Corona-Verordnung des Landes sind 20 TeilnehmerInnen pro Bewegungstreff gestattet. Es gilt eine Abstandsregelung und Hygieneordnung und die teilnehmenden Personen werden in einer Liste mit ihren Daten erfasst, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Montag, 6. Juli, 9.30 Uhr Stadtmitte-Maillepark; 10.00 Uhr Kennenburg Park Geriatrie-Zentrum; 10.00 Uhr Patientengarten Klinik Esslingen, 14.00 Uhr Jägerhaus Spielplatz. Dienstag, 7. Juli, 9.30 Uhr Berkheim Schulstraße/Moltkestraße; 10.00 Uhr Oberesslingen-Gartenstadt Spielplatz Landhausstraße und Zollberg Ecke Achalmstraße/Jusiweg; 10.00 Uhr, Sulzgries, Platz vor der Kirche St. Katharina. Mittwoch, 8. Juli, 9.30 Uhr Mettingen Wiese Bürger- und Vereinshaus; Zollberg, Spielplatz Blienshaldenweg; Pliensauvorstadt, Spielplatz Schubartanlage. 10.00 Uhr Hohenkreuz, Spielplatz äußerer Burgplatz. Donnerstag, 9. Juli, 9.00 Uhr Krummenacker Spielplatz Hertfelderstraße; Wäldenbronn Spielplatz Hainbach; 10.00 Uhr Stadtmitte Schillerpark; Hohenkreuz Spielplatz Barbarossastraße. Für weitere Informationen steht bei der Stadt Esslingen in der Abteilung Familie, Jugend, Senioren und Bürgerengagement Frau Katrin Gros unter Tel: 0711/3512-2431 oder per E-Mail katrin.gros@esslingen.de zur Verfügung.