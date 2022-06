Neun neue Baumgießpat*innen gefunden!

Foto: Parents for Future Esslingen

Letzten Samstag standen wir gemeinsam mit „ES grünt“ wieder mit unserer Klimawaage auf dem Postmichelbrunnen mit der Frage „Möchten Sie die Gießpat*innenschaft für einen Baum übernehmen?“ Viele Esslinger*innen wissen und spüren bereits, dass sich die Städte im Sommer teils unerträglich aufhitzen (werden) – denn erhitzt sich die Erde, kochen die Städte. Während es z.B. seit den 1980er Jahren im globalen Durchschnitt pro Jahrzehnt knapp 0,2 Grad Celsius wärmer wurde, verlief die Entwicklung in Städten wie Paris mit mehr als 0,8 Grad pro Dekade gut viermal so schnell. Für Temperaturen über 40 Grad und monsunartige Regenfälle sind unsere Städte nicht ausgelegt. Stadtbewohner*innen bekommen daher die Folgen der Klimakrise besonders zu spüren. Auch Esslingen braucht künftig viel mehr Grün, doch auch hier sterben jedes Jahr Bäume. Bis neue, angepasste Stadtbäume heranwachsen oder die Häuser um- oder neu gebaut sind, dauert es viele Jahrzehnte – der Städtebau ist ein sehr träger Bereich. In Stuttgart gibt es schon heute in der City ca 30 Tage mit hoher Hitzebelastung, 2050 werden es 60 oder 70 Tage sein. Ohne Gießpat*innenschaften ist es für unsere städtischen Mitbewohner*innen mit Wurzeln schwer zu überleben. Deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass sich neun Pat*innen gefunden haben! Sie haben auch einen Baum (nicht weit) vor ihrer Haustür und könnten ihm regelmäßig Wasser geben? Dann melden Sie sich bitte bei uns: esslingen@parentsforfuture.de. Wir erzählen Ihnen gerne alles weitere.