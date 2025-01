Neujahrsgrüße vom NHV Esslingen und Umgebung eV

Foto:

Der Naturheilverein Esslingen und Umgebung e.V. wünscht seinen Mitglieder*Innen und allen Gesundheitsinteressierten einen gesunden Start ins neue Jahr. Im Januar beginnt eine spannende Vortragsreihe mit einem klassischen „Männerthema“, der Prostata. Der bekannte Heilpraktiker Wolfgang Spiller, Gründer der Villinger Schwarzwaldklinik, referiert über die Vorsteherdrüse. Im Februar wird es einen Kräuter-Workshop bei Fräulein Ringelblume geben. Mit Larissa Bächle, Mutter, Lehrerin und diplomierte TEH-Praktikerin bekommen Interessierte einen Einblick in die Welt der Heilkräuter und wie ein Hustenspray oder eine Erkältungssalbe hergestellt wird. Im März ist dann das „Frauenthema“ Endometriose als Vortrag im Programm. Des weiteren stehen im März im Rahmen der Jahreshauptversammlung diverse Jahresberichte sowie Wahlen von verschiedenen Vorstandsposten an. Der Wonnemonat Mai steht im Zeichen der Gesichtsdiagnose. Die Heilpraktikerin Heike Leonhardt stellt diese uralte Methode im Rahmen eines Vortrags vor. Im Juni lockt der Kräutergarten der Firma WALA zu einem Ausflug …. Ein Blick ins 1. Halbjahresprogramm 2025 lohnt also in jedem Fall!!!

Außer den Vorträgen und Workshops freuen wir uns, mit abwechslungsreichen Themen und Beiträgen das Thema Gesundheit in unser Bewußtsein zu verankern und Ihr Interesse daran zu wecken. Gerne schauen Sie mal unter www.naturheilverein–esslingen.de und stöbern in den verschiedenen Sparten …in diesem Sinne wünschen wir ganz bescheiden „Ihnen eine gute Zeit!“