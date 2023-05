Neugierig aufs Singen!

Foto: S.Bade-Bräuning

Im Frühjahr und Sommer braucht man unbedingt Musik: Beim Feiern, Wandern, Fußball und vielem mehr. Wer in all diesen Situationen gut bei Stimme sein will, sollte zum Esslinger Liederkranz kommen und mitsingen! Ob Evergreens oder Musik von Mozart oder Bach, es ist für jeden etwas dabei.

Brandneu hat der Esslinger Liederkranz e.V. 1827 deshalb auch das Kinder-Singprojekt „Tschakka“ ins Leben gerufen. Alle Kinder der Katharinenschule haben deshalb regelmäßig jede Woche Spaß am Singen. Die Kinder werden musikalisch und motorisch geschult, haben Freude am gemeinsamen Singen, lernen neue Songs kennen und profitieren sprachlich. Wer schon erwachsen ist und dazu beitragen möchte, dass dieses Projekt auch in Zukunft weiterbestehen kann, ist herzlich eingeladen, das Projekt durch eine Spende zu unterstützen: Spendenkonto: DE05 6115 0020 0000 9616 06, Kennwort „Tschakka“. Bitte mit Namen und Adresse, wenn Spendenbescheinigung gewünscht. Tragen Sie dazu bei, dass auch weiterhin fröhlicher Kindergesang aus der Aula der Katharinenschule dringt!

Erwachsene Sänger/innen proben am Dienstagabend und erwecken moderne Chorliteratur ebenso wie klassische Chorwerke zum Leben. Mit dem gemischten Chor, dem Kammerchor EL-Singers und der Kooperation mit der SING_UNI der Hochschule Esslingen bietet der traditionsreiche Konzertchor eine große Bandbreite an Repertoire. Nächster TUESDAY SING-ALONG am 9.5. Neugierig? Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019 www.esslinger-liederkranz.de