Neugier und Nostalgie…

Foto: S. Bade-Bräuning

… können entscheidend sein, wenn man einen neuen Chor sucht. Einerseits ist jeder Chor ein eigener Kosmos, andererseits so etwas wie ein musikalisches Zuhause. Im Chor treffen sich manchmal sehr gegensätzliche Menschen, manchmal auch sehr Gleichgesinnte. Und nostalgisch kann man schon mal werden, wenn man gemeinsam ein besonders tolles klassisches oder barockes Stück aufgeführt hat. Darüberhinaus gibt es zahlreiche andere Gründe, um in einem Chor mitzumachen: Spaß am Singen, musikalisch vorankommen, Gleichgesinnte treffen, in der Harmonie mit anderen sein, etwas großes Gemeinsames schaffen u.v.m.

Der Esslinger Liederkranz, traditionsreichster Chor Esslingens, freut sich über neue Sängerinnen und Sänger! In diesem Frühjahr ist der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg, denn der Chor startet in ein neues Programm mit Musik von Mozart, Bach, Höybye sowie Evergreens zum Tag der Deutschen Einheit.

Wer mitsingen möchte, kann dies jeden Dienstag in der Katharinenschule tun. Klassik, Barockmusik und mehr sind im Angebot. Neugierig? Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019 …und vielleicht ergreift auch Sie bald die Nostalgie…? www.esslinger-liederkranz.de