Neugier und Nostalgie…

Foto: privat

… können entscheidend sein, wenn man einen neuen Chor sucht. Einerseits ist jeder Chor ein eigener Kosmos, andererseits so etwas wie ein musikalisches Zuhause. Im Chor treffen sich manchmal sehr gegensätzliche Menschen, manchmal auch sehr Gleichgesinnte. Und nostalgisch kann man schon mal werden, wenn man gemeinsam ein besonders tolles klassisches oder barockes Stück aufführt.

Darüber hinaus gibt es aber zahlreiche andere Gründe, um in einem Chor mitzumachen: Spaß am Singen, musikalisch voranzukommen, Gleichgesinnte treffen, in der Harmonie mit anderen sein, etwas großes Gemeinsames schaffen u.v.m.

Der Esslinger Liederkranz, traditionsreichster Chor Esslingens, freut sich über neue Sängerinnen und Sänger! In diesem Sommer ist der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg. Start nach der Sommerpause ist am Di, 12.9., dann startet auch wieder das Kindersingprojekt Tschakka der Katharinenschule, welches durch den Esslinger Liederkranz ins Leben gerufen wurden und regelmäßig unterstützt wird.

Der Chorverein sucht noch Unterstützer für dieses Singprojekt, welches in einer musikalischen Pause jedes Kind der Katharineneschule erreicht und durch Musik stärkt. Besonders nach der Pandemie ist dies besonders wichtig für unsere Kinder. Spendenkonto des Esslinger Liederkranzes (bitte mit Angabe „Tschakka-Projekt“). IBAN DE 05 6115 0020 0000 96 16 06. Jeder Betrag hilft, den Kindern wichtige Zeit für Freude und musikalisches Miteinander zu ermöglichen.

Wer im Gemischten Chor mitsingen möchte, kann dies jeden Dienstag, 18.30-21Uhr in der Katharinenschule tun. Klassik, Barockmusik und mehr sind im Angebot. Neugierig? Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019 … und vielleicht ergreift auch Sie bald die Nostalgie…? www.esslinger-liederkranz.de