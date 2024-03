Neues Wahlbündnis: WIR und Sportplätze erhalten

Foto:

Die Stadt Esslingen plant drei Sportflächen zu bebauen: in der Pliensauvorstadt, auf dem Zollberg und auf dem Hegensberg. Das Aktionsbündnis möchte Flächen erhalten, die für ein lebenswertes Esslingen unverzichtbar sind. Dazu zählen: Sportflächen, Ackerflächen, Naherholungs- und Naturschutzgebiete, Kaltluftentstehungszonen und Frischluftschneißen.

Wir begrüßen es deshalb, dass zur Gemeinderatswahl am 9. Juni 2024 ein neues Personenwahlbündnis antritt. Dieses Wahlbündnis nennt sich „WIR und Sportplätze erhalten“ und tritt mit folgendem Programm an:

1. Sportplätze erhalten

2. Für eine modernisierte und zukunftsfähige Stadtbücherei

3. Kita-Gebühren senken

4. Mehr Bürgerbeteiligung, Transparenz und Teilhabe

5. Klimaschutz stärken

In der Pliensauvorstadt hat man erkannt, dass die kommende Gemeinderatswahl die letzte Chance bietet, den Sportplatz und die Gaststätte zu erhalten. Dafür muss die Gaststätte saniert und es müssen neue Umkleidekabien geschaffen werden. All das könnte ein neuer Gemeinderat beschließen. Um dafür Mehrheiten zu bekommen, tritt dieses Personenwahlbündnis zur Wahl an.

Bei Kommunalwahlen gibt es keine Fünf-Prozenthürde, für genannte Sportflächen wurden noch keine Baugenehmigungen erteilt, beides Gründe, weshalb wir ein solches Bündnis unterstützenswert finden.

Über 40 Kandidatinnen und Kandidaten stehen für dieses Bündnis ein.