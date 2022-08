Neues vom Online-Schach in der lichess-Liga

Foto:

Wohl auch wegen zuletzt leichter Probleme bei der Spieleraufstellung (Sommerferienflaute?) war das Online-Team des Dicken Turms auf der Schachplattform lichess.org nach dem erst neulich vermeldeten grandiosen Aufstiegserfolg wieder zurück bis in Liga 7 abgerutscht. Doch vergangenen Sonntag konnte Esslingen erstmalig wieder eine wirklich starke und erfolgreiche Mannschaft für den Turnierblitzschachabend in der 6.Liga zusammenbekommen.

Am Ende stand der verdiente Aufstieg und die bisher beste Teamleistung – mit dem Ergebnis von zusammen 217 Siegpunkten hatte Esslingens Mannschaft zudem einen beeindruckenden Vorsprung auf die Zweitplatzierten mit 51 Punkten Abstand!

Es steuerten diesmal bei Josef Gheng wie auch Frank Wiesner 35 Punkte, Nils W. und Rainer K. jeweils 28 Punkte, Udo Scharrer (der auch wieder den Turnierabend als unmittelbar Beteiligter zusammenfasste) 27, Michael Ramin 25, Heinz Englmeier 22 und Vinko Kozina 17 Zähler.

Die spielstarke Mannschaft setzt sich mittlerweile bei weitem nicht mehr nur aus dem Stammpersonal des Dicken Turms und seiner ehemaligen Mitglieder zusammen, sondern erhält auch immer wieder willkommene Verstärkung durch befreundete Spieler aus den Clubs von Wernau, Ebersbach, Grunbach, vom TSV RSK Esslingen und auch durch Vereinslose.

Die Mannschaften sind von Runde zu Runde variabel aufstellbar (gespielt wird immer donnerstags- und sonntagsabends ab 20 Uhr) und die Mitgliederzahl ist nach oben offen (in die abschließende Wertung kommen dann nur die acht besten Scorer eines Teams). Das heißt, jederzeit können auch Neuzugänge aller Spielstärken einsteigen, auch ohne sich damit dauerhaft zu verpflichten. Das Team vergrößernde Gäste und Wiedereinsteiger sind gern gesehen. Anmeldung unter: https://lichess.org/team/sv-dicker-turm-esslingen.