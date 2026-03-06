Neues Schach-Angebot beim TSV Berkheim

Foto: Jaeschke

Beim TSV Berkheim kann jetzt auch Schach gespielt werden. Egal ob Hobbyspieler oder Nachwuchstalent – wer die Grundregeln kennt und Spaß am Schach hat, ist bei uns richtig. Unser neues Angebot richtet sich sowohl an schachbegeisterte Erwachsene als auch an Kinder und Jugendliche (Mindestalter 8 Jahre). Wir spielen und trainieren gemeinsam in entspannter Atmosphäre und wollen dabei auch lernen und besser werden. Tipps, Tricks und neue Strategien – unser Schach-Trainer Armin Jaeschke steht mit Rat und Tat zur Seite. Armin Jaeschke verfügt über langjährige Erfahrung und herausragende Erfolge als Spieler und Ausbilder. Als aktiver Spieler war er mehrfach Kreis- und Bezirksmeister in Berkheim sowie württembergischer Pokal-Vizemeister mit der Mannschaft. Beim SC Ostfildern spielte er über viele Jahre hinweg am 1. Brett der 1. Mannschaft. Als Trainer führte er Jugendspieler und Jugendmannschaften des SC Ostfildern mehrfach zu württembergischen Meistertiteln. Seine Schützlinge erreichten bei Deutschen Meisterschaften einen hervorragenden 7. Platz; eine Jugendmannschaft war zudem vier Jahre in der Jugendbundesliga vertreten. Darüber hinaus ist er als Referent in der Schachtraineraus- und -fortbildung an der Sportschule Ruit tätig. Armin Jaeschke leitet ab sofort das Training beim TSV Berkheim. Dabei zählt die Freude am Spiel. Wir treffen uns immer donnerstags ab 18 Uhr im Vereinsraum des TSV Berkheim in der Sporthalle Schillerschule. Bei Interesse bitten wir um Anmeldung per Mail unter info@tsv-berkheim.de. Weitere Infos auf www.tsv-berkheim.de