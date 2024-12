Neues Programm der Lichtbildnergruppe Esslingen

Foto: Ralf Schmidt

Das abwechslungsreiche Fotoclub-Programm für das erste Halbjahr 2025 steht fest.

Das Clubjahr beginnt am 10.1. mit der Vernissage zur Ausstellung „Renegades“ (=Abtrünnige) unseres Mitglieds Sebastian Frey in den Clubräumen, Neckarstraße 53, Esslingen. Am 23.1. folgt die Vernissage zur Ausstellung „Durch.Licht“ mit Fotoarbeiten von Uwe Keller in der Galerie der Stadt Plochingen, Marktstr. 36 in Plochingen.

Gleich drei gemeinsame Fotoaktionen finden sich im Programm: Foodfotografie (nur für Mitglieder), ein Fotowalk durch Esslingen sowie ein Portraitabend. Hier haben alle die Möglichkeit auf Motivsuche zu gehen und sich gegenseitig zu inspirieren.

Ausgiebige Bilddiskussionen gibt es unter anderem bei den Fotowettbewerben zu den Themen „Lichtstrahlen/Lichteinfall“, „Eisenbahn / Bahnhöfe / Bahnanlagen“ sowie „Langzeitbelichtungen“. Es werden die jeweils besten Bilder gekürt.



Bei einer gemeinsamen Frühjahrswanderung stehen Bewegung und Geselligkeit im Mittelpunkt.

Und warum nicht mal ein Filmabend? Am 16.5. schauen wir uns gemeinsam eine Dokumentation über den berühmten Fotografen Peter Lindbergh an.

Zusätzlich werden wir noch 3 mal montags Fotografie-Gespräche in lockerer Runde abhalten.

Lust bekommen dabei zu sein? Einfach bei einem Clubabend vorbeikommen. Das genaue Programm ist zu finden unter http://programm.lichtbildnergruppe.de