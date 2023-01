Foto: Foto: e

Am 24.12. konnte man am Alten Rathaus wieder das traditionelle Weihnachtsliedersingen des Esslinger Liederkranzes e.V. 1827 hören. Alte und neue Weihnachtslieder erklangen im Einklang mit dem Publikum, welches den Rathausplatz gut füllte. Am Glockenspiel begleitete Leonard Hell.

Neues Jahr neuer Chor! Der traditionsreiche Konzertchor ist offen für Wiedereinsteiger und Spezialisten, für Hobby-Sänger/innen und ambitionierte Noten-Meister, für Neu-Esslinger/innen und Lokaltroubadoure. Warum warten? Kontakt: S. Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019 Info: www.esslinger-liederkranz.de