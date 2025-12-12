Neues Jahr, neuer Chor!

Foto: Esslinger Liederkranz

Der Esslinger Liederkranz hat einen Platz für Dich frei und freut sich besonders über neue Sopranistinnen und Tenorsänger! Komm zum stimmungsvollen Weihnachtsauftritt am 24.12., 16.15h vor dem Alten Rathaus, sprich uns an und geh 2026 mit uns auf Konzertreise in unsere Partnerstadt Neath in Wales!

Ein abwechslungsreiches Programm von Haydns Schöpfung über Spirituals, Gospels bis zu Pop und Barbershop wartet auf Dich! Chorerfahrung ist immer super, aber keine Bedingung. Neusänger/-innen sind herzlich eingeladen: ab Di, 13.12. jeden Dienstag, 18.30-21 Uhr, Aula der Katharinenschule, Anmeldung/ Info: 0711 80 64 019/ sbb@sbb-musik.de